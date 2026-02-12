Massicci attacchi su Kiev Senza luce e acqua Il caso casco olimpico

I bombardamenti russi continuano senza sosta su Kiev e Dnipro. Questa notte, diversi attacchi hanno lasciato senza luce e acqua migliaia di civili. I droni hanno colpito impianti di energia, causando blackout in oltre tremila condomini. La popolazione si trova a vivere nel buio e nel freddo, mentre le forze ucraine cercano di ripristinare il servizio e proteggere le zone più colpite. La guerra non si ferma, e le tensioni aumentano di giorno in giorno.

Sul campo non si fermano i bombardamenti russi, da Kiev a Dnipro. Una pioggia di droni lascia senza energia tremila condomìni. Fa discutere anche il caso dell'atleta ucraino a Milano-Cortina: dopo il no all'uso di un casco con le foto di altri sportivi morti in guerra, il Comitato olimpico lo ha squalificato. Servizio di Vito D'Ettorre

