Un membro del parlamento ha presentato un’interrogazione riguardo a alcuni macchinari medici impiegati durante gli eventi Hope in provincia di Parma. L’atto si concentra su apparecchiature sospette che sarebbero state utilizzate in ambito sanitario, sollevando dubbi circa la loro conformità e sicurezza. La richiesta si inserisce in un’inchiesta parlamentare che mira a chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità legate all’utilizzo di tali dispositivi.

? Cosa sapere Zaratti presenta interrogazione parlamentare su macchinari medici sospetti usati negli eventi Hope parmensi.. I Nas ipotizzano l'impiego non autorizzato di strumenti emettenti radiazioni ionizzanti a Parma.. L’onorevole Zaratti ha presentato martedì 21 aprile un’interrogazione parlamentare alla Camera dei Deputati per indagare sulle attività sanitarie svolte durante gli eventi Hope, che hanno toccato il territorio parmense tra lo stadio Tardini e i comuni di Felino, Colorno e Ponte Taro. Il documento, identificato con il numero 4-07643, punta i riflettori sulla società Progetti del Cuore Srl Benefit, con sede a Reggio Emilia, e sulla sua collegata Fondazione Progetti del Cuore ETS, entrambe gestite da un professionista della contabilità residente a Parma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Hope: indagine parlamentare su macchinari medici sospetti

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