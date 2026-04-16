La Procura di Udine ha avviato un’indagine per omicidio colposo in seguito alla morte di un artista di 83 anni avvenuta il 7 aprile in un ospedale della zona. Sono stati ascoltati due medici nell’ambito delle verifiche sul caso. La vicenda riguarda il decesso dell’uomo e le eventuali responsabilità mediche legate al suo ricovero.

La Procura di Udine ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a seguito del decesso di Claudio Marra, l’artista di 83 anni venuto a mancare presso la struttura ospedaliera di Udine lo scorso 7 aprile. L’indagine mira a fare luce sulle responsabilità legate alla scomparsa dell’uomo, portando sotto la lente della magistratura un medico che lavorava in ospedale e un medico di base. Il percorso giudiziario si è attivato subito dopo il tragico evento, con la PM Carla Longo che ha disposto accertamenti tecnici fondamentali per ricostruire la dinamica clinica dei fatti. Per questo motivo, le esequie, inizialmente programmate per il 10 aprile, sono state posticipate dalle autorità giudiziarie al fine di permettere le verifiche necessarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Claudio Marra: indagine su due medici dopo la morte dell’artista

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