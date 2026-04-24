La procuratrice generale di Milano ha annunciato che analizzerà le carte provenienti da Pavia in relazione al caso Garlasco. Durante un incontro con il procuratore di Pavia, ha spiegato che valuterà se ci siano elementi per proporre una revisione del processo. La decisione deriva dall’esame dei documenti e delle nuove opportunità investigative aperte dal materiale ricevuto. La procura di Milano si riserva di approfondire ulteriormente la vicenda.

La procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, ha incontrato il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, insieme all’avvocato generale di Corte d’Appello, Lucilla Tondonati, in merito al caso Garlasco e alla richiesta di revisione del processo che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore, ha detto Nanni in un veloce punto stampa, “manderà alla procura generale e al nostro ufficio una informativa su quello che è stato fatto” e poi “noi valuteremo se chiedere ulteriori atti “. Solo dopo lo studio dei documenti, che, ha premesso, “non sarà né veloce né facile”, “valuteremo se, eventualmente, proporre una richiesta di revisione “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Garlasco, la pg di Milano Nanni: “Studieremo le carte di Pavia e valuteremo se proporre una revisione del processo”

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