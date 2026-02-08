La Lega ha fatto un passo avanti e ha proposto Antonio De Rensis, l’avvocato di Stasi, come possibile volto per la campagna sul referendum sulla Giustizia. Tuttavia, De Rensis ha fatto sapere di non essere interessato a entrare nel mondo della politica. La proposta del partito non sembra convincerlo, e al momento non ci sono segnali che lui voglia cambiare idea. La questione resta aperta, con la Lega che cerca comunque di portare avanti la propria strategia.

La Lega avrebbe messo gli occhi sull’avvocato Antonio De Rensis, il legale di Alberto Stasi per il delitto di Garlasco. Il partito di Matteo Salvini vorrebbe coinvolgerlo, in particolare, per la campagna referendaria per il sì sulla riforma della Giustizia. De Rensis però avrebbe fatto sapere di non avere interesse a ricoprire cariche politiche. La Lega e Antonio de Rensis Dopo l’addio di Roberto Vannacci al Carroccio, la Lega sarebbe intenzionata a coinvolgere l’avvocato Antonio De Rensis nelle attività del partito. Il Fatto Quotidiano riporta che il legale è stato invitato a partecipare alla kermesse di Roccaraso e che a convincere il gruppo di Matteo Salvini a puntare sull’avvocato sarebbero la sua capacità dialettica e il fatto che il clamore mediatico intorno al delitto di Garlasco ne abbia accresciuto la fama e la considerazione nell’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - La Lega corteggia Antonio De Rensis legale di Stasi nel caso Garlasco, la proposta del partito e la replica

Approfondimenti su Garlasco Stasi

In seguito alle recenti accuse diffuse da un telegiornale nazionale su Alberto Stasi e il delitto di Garlasco, Antonio De Rensis ha diffidato ufficialmente la testata.

Nel caso del delitto di Garlasco, si intensifica lo scontro tra le parti coinvolte.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Garlasco Stasi

Argomenti discussi: La Lega vuole l’avvocato De Rensis per la campagna del referendum.

La Lega corteggia Antonio De Rensis legale di Stasi nel caso Garlasco, la proposta del partito e la replicaLa Lega starebbe corteggiando a De Rensis per la campagna sul referendum sulla Giustizia, l'avvocato di Stasi non sarebbe interessato alla politica ... virgilio.it

La Lega vuole l’avvocato De Rensis per la campagna del referendumIl legale di Stasi però non sarebbe interessato a cariche politiche L'articolo La Lega vuole l’avvocato De Rensis per la campagna del referendum proviene da Open. msn.com

Pazza idea Lega: per il post Vannacci, il partito di Salvini corteggia l’avvocato De Rensis. Già invitato a Roccaraso, il legale di Stasi ha rifiutato. x.com

O. NAPOLI, CON VANNACCI PARTE CAMPAGNA ELETTORALE DI PUTIN Dichiarazione di Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione: Tanto tuonò che piove. L’addio di Roberto Vannacci alla Lega era nell’ordine delle cose. Salvini ha cercato dis facebook