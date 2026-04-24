Caso escort anche il difensore del Torino Pedersen si difende | Nessun legame con quegli ambienti

Marcus Holmgren Pedersen, difensore del Torino e della Nazionale norvegese, ha pubblicato un messaggio sui social per chiarire che non ha alcun legame con le vicende legate a un caso escort scoppiato a Milano nelle ultime settimane. Le notizie che lo collegavano a questa vicenda sono state smentite dallo stesso calciatore, che ha voluto sottolineare di non avere rapporti con gli ambienti coinvolti.