Caso escort anche il difensore del Torino Pedersen si difende | Nessun legame con quegli ambienti
Marcus Holmgren Pedersen, difensore del Torino e della Nazionale norvegese, ha pubblicato un messaggio sui social per chiarire che non ha alcun legame con le vicende legate a un caso escort scoppiato a Milano nelle ultime settimane. Le notizie che lo collegavano a questa vicenda sono state smentite dallo stesso calciatore, che ha voluto sottolineare di non avere rapporti con gli ambienti coinvolti.
Marcus Holmgren Pedersen, difensore del Torino e della Nazionale norvegese, sui propri canali social si difende dalle notizie circolate sul suo conto, secondo cui il suo nome sarebbe stato associato al 'caso escort' scoppiato a Milano nelle ultime settimane.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Temi più discussi: Anche Pedersen si difende dal caso escort: Nessun legame con gli ambienti citati; Scandalo escort, i nomi dei calciatori nelle parole chiave dei pm; Marchus Holmgren Pedersen, le escort e l’inchiesta di Milano: nominato negli atti giudiziari (Recupera 1000 euro da lui); Pedersen: Nessun coinvolgimento nei fatti riportati.
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