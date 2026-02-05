Procida crolla un costone alla Corricella il sindaco rassicura | Nessun legame con i lavori in corso

Da fanpage.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina una parte del costone tufaceo a Marina di Corricella è crollata, spostando alcune pietre sulla strada sottostante. Non ci sono persone ferite. Il sindaco di Procida, Ambrosino, ha subito rassicurato: il crollo non ha niente a che fare con i lavori di messa in sicurezza in corso nell’area. Ha anche aggiunto che presto verranno effettuati altri interventi per rafforzare la zona e prevenire nuovi rischi. La zona resta sotto controllo, ma l’attenzione resta alta.

Marina di Corricella a Procida, cede parte del costone tufaceo. Il sindaco Ambrosino: "L'are sarà sottoposta a nuovi interventi di messa in sicurezza".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Procida Corricella

Lavori alla 'Stanzione', il sindaco rassicura le famiglie: "Niente doppi turni dal prossimo anno"

Il sindaco di Orta di Atella, Antonino Santillo, ha annunciato che i lavori alla scuola media “Massimo Stanzione” sono quasi terminati.

Frana un costone a Collesano, il sindaco: "Nessun rischio per la popolazione"

La frana di un costone roccioso a Collesano non ha causato rischi per la popolazione, secondo quanto affermato dal sindaco.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Procida Corricella

procida crolla un costoneNiscemi, cede il costone e crolla un'altra palazzina: «Il rischio frana era noto dall'ottobre del 1997»Un’altra ferita si apre sul costone di Niscemi. Una palazzina di tre piani è crollata nel quartiere Sante Croci, una delle aree più esposte al dissesto ... leggo.it

procida crolla un costoneCrolla un costone pericolante a Isola Farnese: borgo isolato, soccorritori lavorano per togliere i detritiUna frana ha isolato il borgo di Isola Farnese a Roma. I soccorritori sono al lavoro per liberare la strada dai detriti e per la messa in sicurezza del ... fanpage.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.