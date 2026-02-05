Procida crolla un costone alla Corricella il sindaco rassicura | Nessun legame con i lavori in corso

Questa mattina una parte del costone tufaceo a Marina di Corricella è crollata, spostando alcune pietre sulla strada sottostante. Non ci sono persone ferite. Il sindaco di Procida, Ambrosino, ha subito rassicurato: il crollo non ha niente a che fare con i lavori di messa in sicurezza in corso nell’area. Ha anche aggiunto che presto verranno effettuati altri interventi per rafforzare la zona e prevenire nuovi rischi. La zona resta sotto controllo, ma l’attenzione resta alta.

