Caso Emiliano quarto tentativo della Regione | nuova istanza al Csm dopo l' incontro con Decaro a Roma

La Regione ha presentato una nuova richiesta al Consiglio superiore della magistratura per ottenere l’autorizzazione all’aspettativa di Michele Emiliano. Questa è la quarta istanza inviata dopo che le precedenti tre sono state respinte dal Csm. La richiesta arriva a seguito di un incontro con il sindaco di una grande città, tenutosi a Roma, e si inserisce in un tentativo di sbloccare la situazione legata alla posizione del politico.

La Regione prova ancora a sbloccare l'ok all'aspettativa dalla magistratura per Michele Emiliano. Dopo i tre no del Csm, una quarta istanza scritta è stata inviata nella giornata di ieri.L'audizione di Decaro a RomaLa nuova richiesta fa seguito all'incontro avvenuto nei giorni scorsi a Roma tra.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Caso Emiliano, quarto tentativo della Regione col Csm: nuova istanza dopo l'incontro con Decaro a RomaLa Regione prova ancora a sbloccare l'ok all'aspettativa dalla magistratura per Michele Emiliano. Emiliano consulente della Regione, la proposta di Decaro al Csm: un Co.co.co da 130mila euroDopo tre risposte negative, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, ieri mattina, si è presentato di persona presso la sede del Consiglio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Caso Emiliano, quarto tentativo della Regione col Csm: nuova istanza dopo l'incontro con Decaro a Roma; Michele Emiliano e l'epopea per evitare di tornare pm. Decaro ci prova per la quarta volta: consulente da 130 mila euro per l'emergenza Ilva; Decaro insiste per Emiliano: nuova richiesta al Csm per l’incarico in Regione; Decaro insiste su Emiliano consulente, nuova richiesta al Csm. Caso Emiliano, quarto tentativo della Regione col Csm: nuova istanza dopo l'incontro con Decaro a RomaLa nuova nota inviata dalla Regione fa seguito all'audizione davanti alla competente commissione del Csm chiesta e ottenuta dall'attuale governatore, che ha voluto chiarire di persona alcuni aspetti d ... baritoday.it Caso Emiliano, Decaro incontra i componenti del Csm: Per lui un incarico fiduciarioIl governatore prova a convincere i giudici a dare il via libera per evitare il ritorno di Michele Emiliano in magistratura: entro lunedì dovrà indicare la sede in cui tornare da pm o giudice ... rainews.it Caso Emiliano consulente, Decaro in audizione al Csm: le possibili soluzioni dopo la bocciatura x.com Il Csm boccia per la terza volta l'incarico di consulenza ritagliano da Decaro per Michele Emiliano in #Puglia. Si riapre il caso politico di "sistemare" il precedente governatore. - facebook.com facebook