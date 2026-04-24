Caso Emiliano quarto tentativo della Regione col Csm | nuova istanza dopo l' incontro con Decaro a Roma
La Regione ha inviato una quarta richiesta al Csm per ottenere l'autorizzazione all'aspettativa del magistrato Michele Emiliano. Questa nuova istanza arriva dopo tre precedenti respinte da parte del Consiglio superiore della magistratura. L'iniziativa segue un incontro con il sindaco di una città del sud, avvenuto a Roma, e mira a ottenere il nulla osta per la temporanea assenza del magistrato dall'incarico.
La Regione prova ancora a sbloccare l'ok all'aspettativa dalla magistratura per Michele Emiliano. Dopo i tre no del Csm, una quarta istanza scritta, come riporta l'Ansa, è stata inviata nella giornata di ieri.L'audizione di Decaro a RomaLa nuova richiesta fa seguito all'incontro avvenuto nei.🔗 Leggi su Baritoday.it
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