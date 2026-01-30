Gli agenti di polizia in servizio a Cortina per le Olimpiadi si lamentano delle condizioni in cui sono stati inviati. Nei loro rapporti segnalano uniformi inadeguate, come fuseaux e berretto in pile, che non proteggono abbastanza dal freddo. La situazione preoccupa anche in vista delle prossime settimane, dopo la morte del vigilante Pietro Zantonini, avvenuta a gennaio nel cantiere dello Stadio del Ghiaccio. La Procura di Belluno indaga ancora per capire se il freddo abbia giocato un ruolo nel decesso. Ora si

“Non è che si può pensare continuamente di fare come quando hanno mandato gli alpini in Russia con le scarpe da deserto”: dopo la vicenda tragica del vigilante Pietro Zantonini, morto l’8 gennaio nel cantiere dello Stadio del Ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, sulla quale sta indagando ancora la Procura di Belluno per capire se c’è un nesso causale tra il freddo e il decesso, c’è un nuovo allarme legato ad “approssimazione logistica e rischi per la salute” per chi dovrà lavorare in occasione dei Giochi olimpici. A lanciarlo è il Siulp, il principale sindacato delle forze dell’ordine al quale aderiscono circa un quarto dei poliziotti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ai poliziotti in servizio a Cortina per le Olimpiadi completi inadeguati, fuseaux e berretto in pile”: la denuncia del Siulp

Un vigilante è deceduto in un cantiere di Cortina d'Ampezzo, evento che ha suscitato preoccupazione e interrogativi sulle condizioni di sicurezza sul lavoro.

