Vicenda Narcos la perizia balistica certifica la tesi del poliziotto il Siulp | Ricevuti insulti e minacce ora scusatevi

Una perizia balistica ha confermato la versione fornita da un poliziotto coinvolto nell’incidente con il cane Narcos, sostenendo che l’azione rientrava in una legittima difesa. Il Siulp ha commentato che il poliziotto ha ricevuto insulti e minacce, chiedendo ora scuse pubbliche. La magistratura ha disposto l’incidente probatorio, con la perizia che ha sottolineato come l’intervento si sia svolto nel rispetto delle norme.