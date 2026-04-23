Vicenda Narcos la perizia balistica certifica la tesi del poliziotto il Siulp | Ricevuti insulti e minacce ora scusatevi
Una perizia balistica ha confermato la versione fornita da un poliziotto coinvolto nell’incidente con il cane Narcos, sostenendo che l’azione rientrava in una legittima difesa. Il Siulp ha commentato che il poliziotto ha ricevuto insulti e minacce, chiedendo ora scuse pubbliche. La magistratura ha disposto l’incidente probatorio, con la perizia che ha sottolineato come l’intervento si sia svolto nel rispetto delle norme.
ANCONA - «Abbiamo sempre avuto fiducia nella magistratura e l’esito della perizia disposta dal gip nell’incidente probatorio che pone l’azione del collega all’interno della “legittima difesa” per l’uccisione del cane Narcos».Lo afferma in una nota il segretario generale provinciale Siulp Ancona.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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