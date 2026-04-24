Caso Diarra | il sindacato smentisce il depistaggio con i video

Il sindacato Siulp ha dichiarato di non essere coinvolto in alcun depistaggio riguardo alla morte di Moussa Diarra. La questura ha reso noti i video degli agenti che si trovavano a Porta Nuova, i quali contraddicono le accuse avanzate dalla giudice Livia Magri. La vicenda interessa le indagini in corso e la posizione delle forze dell’ordine è stata chiarita attraverso le immagini diffuse.

? Cosa sapere Il sindacato Siulp smentisce il depistaggio nel caso della morte di Moussa Diarra.. I video degli agenti a Porta Nuova contestano le accuse della gip Livia Magri.. Il sindacato Siulp di Verona ha ribadito la propria ferma opposizione alle tesi riguardanti un presunto depistaggio nella vicenda della morte di Moussa Diarra, avvenuta il 20 ottobre 2024 presso la stazione di Porta Nuova, dopo che la gip Livia Magri ha respinto la richiesta di archiviazione per l’agente coinvolto. La questione si riapre con forza dopo le decisioni del magistrato, che hanno portato all’iscrizione di due agenti nel registro degli indagati con l’accusa di aver alterato la scena del crimine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Diarra: il sindacato smentisce il depistaggio con i video Notizie correlate Caso Diarra, Siulp contesta tesi del depistaggio: «Acrimonia contro i poliziotti»Il Siulp di Verona interviene con fermezza dopo l’ordinanza della gip Livia Magri che ha respinto la richiesta di archiviazione per l’agente... Caso Diarra, il gip respinge l’archiviazione per il poliziotto. Il sindacato: “Stupore”Non si chiude ancora l’indagine per la morte di Moussa Diarra, il 26enne maliano ucciso da un colpo di pistola da un agente della Polfer all'alba del... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Caso Diarra, il gip respinge l’archiviazione per il poliziotto. Il sindacato: Stupore; Caso Diarra, Siulp contesta tesi del depistaggio: Acrimonia contro i poliziotti; Nuove indagini su Diarra. Il Siulp attacca la giudice; Caso Moussa, respinta la richiesta di archiviazione: disposte nuove indagini. Caso Diarra, il gip respinge l’archiviazione per il poliziotto. Il sindacato: StuporePer il gip ci sarebbero plurime anomalie nella vicenda e alcune lacune investigative che giustificano la richiesta di approfondimenti di indagine ... msn.com Caso Moussa, respinta la richiesta di archiviazione: disposte nuove indaginiIl gip del tribunale di Verona respinge la richiesta di archiviazione sulla morte di Moussa Diarra: disposte nuove indagini. veronaoggi.it La Procura di fronte al respingimento della richiesta di archiviazione del caso Moussa Diarra procederà ad eseguire tutte le indagini ordinate dal GIP. Intanto dal mondo politico c'è chi reagisce all'opposizione: "Alcuni magistrati continuano ad alimentare il dub - facebook.com facebook Verona, il Gip ha stabilito di non archiviare il caso della morte di Moussa Diarra. Nell'ottobre del 2024 il 26enne del Mali venne ucciso in stazione a #Verona da un colpo di pistola sparato da un agente della polizia ferroviaria #IoSeguoTgr @TgrRai x.com