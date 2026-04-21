Il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di archiviazione presentata per un agente della Polizia Ferroviaria coinvolto nel caso di Moussa Diarra, il giovane maliano di 26 anni ucciso con un colpo di pistola all’alba del 20 ottobre 2024 davanti alla stazione di Porta Nuova. La decisione mantiene aperta l’indagine, che continua a essere seguita con attenzione da parte delle autorità e dei sindacati.

Non si chiude ancora l’indagine per la morte di Moussa Diarra, il 26enne maliano ucciso da un colpo di pistola da un agente della Polfer all'alba del 20 ottobre 2024 davanti alla stazione di Porta Nuova. Quella notte, il maliano aveva seminato il panico in città e aveva cercato di colpire gli agenti della Polizia di Stato intervenuti per riportare l’ordine, scatenando la reazione di un poliziotto che ha aperto il fuoco e lo ha colpito in pieno petto. Il gip del tribunale di Verona ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura e ordinato nuove indagini: per i pm l’assistente capo, unico indagato per l’omicidio, aveva ritenuto che avesse agito per legittima difesa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Diarra, il gip respinge l’archiviazione per il poliziotto. Il sindacato: “Stupore”

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