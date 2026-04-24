Caso Cuzzocrea doppia battuta d’arresto | dopo la sospensione dagli atenei italiani zero voti all' Università di Porto
Salvatore Cuzzocrea, ex rettore dell’Università di Messina, ha ricevuto due notizie negative a breve distanza. In Italia, gli è stata confermata la sospensione dall’insegnamento per un anno. Nel frattempo, all’estero, non ha ottenuto i voti necessari per essere eletto alla guida dell’Università di Porto, dove si era candidato. Entrambi gli eventi riguardano la sua carriera accademica e le recenti vicende giudiziarie.
Doppia brutta notizia, nel giro di poche ore, per Salvatore Cuzzocrea, ex rettore dell’Università di Messina: da un lato la conferma in Italia della sospensione dall’insegnamento per un anno, dall'altra la mancata elezione alla guida dell’Università di Porto dove il docente si era candidato alla.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Il caso rimborsi all'Università, la Cassazione respinge il ricorso: Cuzzocrea sospeso da tutti gli atenei d'Italia
Università di Porto, Salvatore Cuzzocrea in corsa per la nomina di RettoreDopo le dimissioni da numero uno dell'ateneo di Messina presentate nell'ottobre 2023, il professore potrebbe assumere la principale carica...