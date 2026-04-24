Caso Cuzzocrea doppia battuta d’arresto | dopo la sospensione dagli atenei italiani zero voti all' Università di Porto

Salvatore Cuzzocrea, ex rettore dell’Università di Messina, ha ricevuto due notizie negative a breve distanza. In Italia, gli è stata confermata la sospensione dall’insegnamento per un anno. Nel frattempo, all’estero, non ha ottenuto i voti necessari per essere eletto alla guida dell’Università di Porto, dove si era candidato. Entrambi gli eventi riguardano la sua carriera accademica e le recenti vicende giudiziarie.