Caso Cossi | il mistero del food truck scuote via Padova

A Padova, il caso Cossi ha attirato l'attenzione dopo che Samuele Donadello ha confessato di aver ucciso Marco Cossi il 23 aprile. La vicenda riguarda un episodio avvenuto in via Padova, legato a un food truck. La confessione di Donadello ha portato alla luce dettagli sulla dinamica dell’omicidio, ancora oggetto di indagini da parte delle autorità. La polizia sta lavorando per chiarire le circostanze del fatto.

? Cosa sapere Samuele Donadello ha confessato l'omicidio di Marco Cossi avvenuto il 23 aprile a Padova.. L'ipotesi investigativa riguarda il commercio di sigarette elettroniche con THC tramite un food truck.. Dopo le rivelazioni fatte giovedì 23 aprile da Samuele Donadello agli inquirenti, l’atmosfera a via Padova si è trasformata in un velo di incredulità che avvolge i residenti e gli amici di Marco Cossi. Al bar Centralino, il punto di ritrovo abituale proprio sotto l’abitazione della vittima, non si respira la consueta vitalità del quartiere, ma solo un profondo senso di smarrimento. La notizia che il progetto del food truck potesse nascondere un canale di vendita per sigarette elettroniche contenenti THC o altre sostanze illegali ha colpito duramente chi conosceva Marco da anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Cossi: il mistero del food truck scuote via Padova Notizie correlate Omicidio Marco Cossi a Padova, arrestato Samuele Donadello detto "Masterchef": movente legato al food truckPer l’omicidio del 48enne Marco Cossi a Padova è stato arrestato Samuele Donadello, di 47 anni, detto “Masterchef”. Gli amici di Cossi: «Il food truck serviva per vendere droga? Non ci crediamo»Più che rabbia, ai tavolini del Centralino, il bar in via Padova proprio sotto a dove abitava Marco Cossi, si respira un senso di smarrimento. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Friulano ucciso a coltellate a Padova, si cerca l'aggressore, mistero sul movente; Omicidio Cossi: il sospettato sotto torchio per dieci ore; Il ritratto di Marco Cossi, il friulano assassinato questa notte a Padova; Delitto di Padova, l’amico Samuele indagato per omicidio. Il movente legato al progetto del food truck. Marco Cossi ucciso con una raffica di coltellate, l'ipotesi: conosceva il suo assassinoPADOVA - Marco Cossi aveva una vita ordinaria e un grande sogno: aprire un’attività di cibo di strada che avrebbe inaugurato proprio ieri. Non è successo. Marco Cossi, 48 ... ilgazzettino.it Marco Cossi trovato morto a Padova, 48enne ucciso a coltellate in strada: si indaga per omicidioIpotesi omicidio dopo che a Padova un 48enne è stato trovato morto con ferite di arma da taglio: l'allarme è arrivato da alcuni passanti ... virgilio.it Un sospettato è sotto interrogatorio da ore. Nuovi sviluppi nel caso di Marco Cossi, il friulano accoltellato barbaramente a Padova, la sera del 19 aprile. I dettagli nel link al primo commento - facebook.com facebook