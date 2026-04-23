Per l’omicidio del 48enne Marco Cossi a Padova è stato arrestato Samuele Donadello, di 47 anni, detto “Masterchef”. Cossi è stato ucciso con una quindicina di coltellate in un sottopassaggio nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile. Donadello, socio in affari della vittima, si è costituito in Questura. I due avrebbero dovuto inaugurare un food truck proprio lunedì. L'arresto di Samuele Donadello per l'omicidio di Marco Cossi La confessione di Samuele Donadello Le indagini sull'omicidio di Marco Cossi L’arresto di Samuele Donadello per l’omicidio di Marco Cossi La Squadra Mobile della Questura di Padova ha eseguito nella mattinata di giovedì 23 aprile l’ordinanza di custodia cautelare in carcere di Samuele Donadello per l’omicidio volontario di Marco Cossi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio Marco Cossi a Padova, arrestato Samuele Donadello detto "Masterchef": movente legato al food truck

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Omicidio Marco Cossi, indagato l’amico e socio in affari Samuele Donadello: dovevano aprire assieme un food truckPadova, 22 aprile 2026 – C’è un indagato per omicidio di Marco Cossi: è Samuele Donadello, 47 anni, amico e socio in affari della vittima.

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Chiesta la misura cautelare in carcere per il 47enne Samuele Donadello, indagato per l’omicidio di Marco Cossi che aveva vissuto a lungo a Noale. Recuperato il coltello consegnato spontaneamente dal sospettato quando si è costituito in questura - facebook.com facebook

Arrestato Samuele Donadello, 47 anni, per l'omicidio volontario di Marco Cossi, 48 anni, ucciso con una quindicina di coltellate in un sottopassaggio nella notte tra domenica e lunedì a Padova. #ANSA x.com