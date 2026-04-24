Caso Cocaina Foligno | l’avvocata che faceva da ponte con l’Albania

La procura di Perugia ha accusato un’avvocata di fungere da collegamento tra un clan albanese e il traffico di droga. L’indagine ha portato alla scoperta di un traffico di 65 chili di cocaina, con il coinvolgimento di un uomo che si occupava del trasporto. L’avvocata avrebbe svolto un ruolo di mediazione tra i trafficanti e l’organizzazione criminale. La vicenda è ancora sotto esame da parte delle autorità giudiziarie.

? Cosa sapere Procura di Perugia accusa l'avvocata Daniela Paccoi di mediare con un clan albanese.. L'indagine rivela il ruolo di Gian Paolo Coresi nel traffico di 65 chili di cocaina.. L’avvocata Daniela Paccoi è accusata dalla Procura di Perugia di aver agito come intermediaria strategica tra un’organizzazione criminale albanese e Gian Paolo Coresi, il ristoratore di Foligno arrestato lo scorso gennaio con 65 chili di cocaina. Tra i vicoli di Foligno e le aule del tribunale, la notizia della conclusione delle indagini scuote la tranquillità del quartiere. La ricostruzione del pool guidato dal procuratore aggiunto Gennaro Iannarone, insieme...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Cocaina Foligno: l’avvocata che faceva da ponte con l’Albania Notizie correlate Foligno, stop allo spaccio mobile: arrestato 22enne con cocainaI carabinieri hanno intercettato e arrestato un giovane di 22 anni di nazionalità albanese a Foligno, colto in flagrante mentre trasportava droga... Foligno, beccato con 10 dosi di cocaina in viale Roma: arrestato 26enneÈ stato arrestato un 26enne albanese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio durante un controllo della Polizia di Stato a Foligno. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Foligno: arrestato con 19 involucri di cocaina pronti da spacciare -; Foligno, arrestato 22enne albanese con 19 involucri di cocaina; Avrebbe fatto da tramite con la mafia albanese, indagata l'avvocatessa Daniela Paccoi; Avvocata perugina accusata di fare da intermediaria tra detenuto e organizzazione di trafficanti di droga. Foligno, ha un mercato della droga in centro: arrestata una 23enne con 20mila euro in casa. Nei guai il padreFOLIGNO - Ha un mercato della droga in centro, in casa migliaia di euro e mezzo chilo di hashish: la polizia di Stato arresta in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti una 23enne. Già nota ... ilmessaggero.it Arrestato a Foligno un 22enne albanese trovato in possesso di 19 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 7 grammi, e di 565 euro ritenuti provento dell’attività illecita di spaccio di droga. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine in via Arcamone, - facebook.com facebook