Caso Ambrosio | Cassazione ribalta l’ergastolo al presunto mandante

La Cassazione ha deciso di annullare la condanna all’ergastolo per Francesco Pezzella, coinvolto nell’omicidio di Aniello Ambrosio avvenuto ad Afragola. La sentenza riguarda il caso in cui Pezzella era stato condannato come presunto mandante dell’omicidio. La decisione si basa su motivazioni legali e sulla revisione degli elementi presentati in giudizio. La vicenda aveva attirato l’attenzione per la sua complessità e per le implicazioni sul piano giudiziario.

? Cosa sapere La Cassazione annulla l'ergastolo per Francesco Pezzella nell'omicidio di Aniello Ambrosio ad Afragola.. Il processo per il presunto mandante torna ora davanti alla Corte d'Appello di Napoli.. La Cassazione ha annullato l’ergastolo per Francesco Pezzella riguardo all’omicidio di Aniello Ambrosio avvenuto ad Afragola il 17 febbraio 2014, con il corpo della vittima poi ritrovato a Grumo Nevano. La decisione è arrivata dalla prima sezione penale della Corte di Cassazione, che ha ribaltato quanto stabilito in precedenza dalla Corte di assise di appello di Napoli. Al centro del procedimento c’era l’accusa mossa a Pezzella, indicato come il mandante del delitto da Antonio Attanasio, l’esecutore materiale, e da altre undici persone coinvolte nel caso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Ambrosio: Cassazione ribalta l’ergastolo al presunto mandante Notizie correlate Cassazione ribalta il processo: nuovo appello per presunto complice dei furti ad AvellinoAVELLINO – La vicenda giudiziaria che ruota attorno a uno dei presunti membri del sodalizio specializzato in furti nelle abitazioni — smantellato... Caso Martina Scialdone: Cassazione, l’ergastolo torna in giocoLa Corte di Cassazione ha disposto il rinvio del processo per l’omicidio della 34enne Martina Scialdone, invalidando la precedente decisione di...