Caso Martina Scialdone | Cassazione l’ergastolo torna in gioco

La Corte di Cassazione ha deciso di rinviare il processo per l’omicidio di una donna di 34 anni, annullando la sentenza di secondo grado e tornando a valutare la questione. La decisione riguarda il procedimento giudiziario che aveva visto precedentemente una condanna diversa e ora si trova nuovamente sotto esame. La vicenda, che riguarda un caso di omicidio, ha subito un nuovo impulso con questa pronuncia.

La Corte di Cassazione ha disposto il rinvio del processo per l’omicidio della 34enne Martina Scialdone, invalidando la precedente decisione di secondo grado. L’ingegnere Bonaiuti, accusato di aver ucciso la giovane avvocata il 13 gennaio 2023 in via Amelia a Roma, rischia ora l’ergastolo a seguito del ricorso presentato dalla Procura Generale che contesta l’assenza di premeditazione nel delitto. Il fulcro della nuova fase giudiziaria risiede nella valutazione della volontà preordinata dell’aggressore. Lo scorso luglio, durante l’udienza in Appello, i magistrati avevano ridimensionato la condanna per l’ingegnere 63enne, portando la pena da quella massima del primo grado ai 24 anni e otto mesi, applicando anche le attenuanti generiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Martina Scialdone: Cassazione, l’ergastolo torna in gioco Notizie correlate Omicidio Martina Scialdone, la Cassazione riapre il processo. Si dovrà decidere sulla premeditazioneL'ergastolo potrebbe tornare a essere un'ipotesi concreta per Costantino Bonaiuti. Uccise Martina Scialdone, disposto nuovo appello per l'ex compagno. "Valutare la premeditazione"Ci sarà un nuovo processo d’Appello per l’omicidio di Martina Scialdone, l’avvocata 34enne uccisa a colpi di pistola dal suo ex compagno, Costantino... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio Martina Scialdone, la Cassazione riapre il processo. Si dovrà decidere sulla premeditazione; Omicidio Martina Scialdone, la Cassazione riapre il caso: si torna in Appello per la premeditazione; Femminicidio Scialdone, Cassazione dispone Appello bis per Bonaiuti; Femminicidio Martina Scialdone, nuovo processo d’appello per l’ex: Va contestata la premeditazione. Omicidio Martina Scialdone, la Cassazione riapre il caso: si torna in appello per la premeditazioneLa parola fine sul tragico omicidio di Martina Scialdone non è ancora stata scritta. La prima sezione penale della Cassazione ha rimescolato le carte di una vicenda giudiziaria che ha scosso la Capi ... msn.com Uccise Martina Scialdone, disposto nuovo appello per l'ex compagno. Valutare la premeditazioneL’avvocata 34enne Martina Scialdone fu uccisa a colpi di pistola a Roma nel 2023. La Corte di Cassazione ha annullato l’Appello bis sulla premeditazione per Costantino Bonaiuti ... ilgiornale.it Uccise Martina Scialdone, disposto nuovo appello per l'ex compagno. "Valutare la premeditazione" x.com Uccise Martina Scialdone, disposto nuovo appello per l'ex compagno. "Valutare la premeditazione" facebook