Cassazione ribalta il processo | nuovo appello per presunto complice dei furti ad Avellino

La Cassazione ha deciso di riaprire il procedimento riguardante uno dei sospettati di aver partecipato a furti nelle abitazioni ad Avellino. La vicenda, che coinvolge un uomo indicato come possibile complice nel sodalizio smantellato nel 2018, si arricchisce di un nuovo appello. La questione giudiziaria, che ha già visto diversi passaggi, ora si intensifica con questa decisione.

AVELLINO – La vicenda giudiziaria che ruota attorno a uno dei presunti membri del sodalizio specializzato in furti nelle abitazioni — smantellato nell'ormai lontano 2018 grazie al fiuto investigativo dei militari dell'Arma in servizio nel capoluogo irpino — si arricchisce di un capitolo inatteso.

