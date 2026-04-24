Casetta Michelino 700mila euro per ristrutturare l' ex casa del custode

È stato stanziato un fondo di 700 mila euro destinato alla ristrutturazione dell’ex casa del custode. L’obiettivo è trasformarla in un alloggio per persone adulte tra i 25 e i 55 anni con disabilità fisiche o motorie che desiderano vivere in modo indipendente. L’intervento riguarda esclusivamente la ristrutturazione dell’immobile, senza coinvolgimento di altre strutture o progetti.

Trasformare l'ex casa del custode in un alloggio per persone adulte tra i 25 e i 55 anni con disabilità fisiche o motorie che intendono vivere in modo indipendente. È questo l'obiettivo del progetto di ristrutturazione che coinvolge una parte della “Casetta Michelino”, una struttura in via.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Sorgane, ecco la casa della comunità. Maxi progetto da 700mila eurodi Manuela Plastina Nascerà a Sorgane la nuova "Casa della Comunità"; una struttura dedicata alla socialità. Conviventi e sposati: comprare e ristrutturare casaI bonus per giovani coppie sono incentivi fiscali pensati per facilitare l’acquisto, la ristrutturazione o l’arredo della casa.