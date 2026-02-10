Il piano casa varato dalla Regione | Via a manifestazioni di interesse per recuperare 260 alloggi vuoti

La Regione ha aperto le iscrizioni per recuperare 260 alloggi vuoti nella provincia di Reggio. Le manifestazioni di interesse sono già partite, e chi vuole partecipare può presentare la propria richiesta. L’obiettivo è sistemare le case abbandonate e mettere a disposizione degli inquilini. Le procedure sono semplici e si aspettano già molte domande.

Si aprono le manifestazioni d'interesse per il ripristino di 260 appartamenti in provincia di Reggio. Segnerà l'avvio del secondo capitolo del Piano Casa della Regione che dopo aver raccolto gli intenti di Comuni e Aziende Casa, oggi comincia la successiva fase del progetto con un nuovo avviso pubblico, stvolta rivolto a cittadini, lavoratori e nuclei familiari. Sono 186, per quanto riguarda il Comune di Reggio, gli alloggi candidati ad essere rigenerati e offerti in locazione a prezzi accessibili a cittadini con reddito medio-basso. A questi se ne aggiungono altri 64, per un totale di 260 appartamenti, dislocati in provincia.

