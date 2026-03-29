A Matierno, nel quartiere di Salerno, è operativa la prima Casa di Comunità, parte del Distretto 66 dell'ASL. La struttura è attiva dalle 8 alle 20, dal lunedì al sabato, offrendo servizi di assistenza alla popolazione locale. L'apertura rappresenta una novità per l'area, che ora dispone di un punto di riferimento per i servizi sanitari di prossimità.

In piena attività, la prima casa di comunità attivata a Salerno, nel quartiere Matierno. La struttura, afferente al Distretto 66 dell'ASL Salerno, è aperta dalle 8 alle 20 tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Si articola su 770 metri quadri ed ospita gli ambulatori per i prelievi ematici e per le varie discipline specialistiche, esattamente cardiologia, ginecologia, pediatria, pneumologia, diabetologia, oltre al Cup (Centro Unico Prenotazioni) e al PUA (la Porta Unica di Accesso) per agevolare i servizi di prima assistenza socio-sanitaria per anziani, disabili e fragili. Presenti medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Case di Comunità, in piena attività la nuova struttura a Matierno

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