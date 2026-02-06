Sky e WorldSBK rinnovano accordo e conferma Mondiale SuperBike fino al 2027 anche NOW

Sky e WorldSBK hanno rinnovato l’accordo: il campionato mondiale di Superbike continuerà a essere trasmesso su Sky fino al 2027. La partnership, confermata anche su NOW, permette agli appassionati di seguire le gare delle moto più veloci e spettacolari per altri due anni. La decisione garantisce continuità a un evento che ogni stagione attrae migliaia di tifosi in Italia e nel mondo.

Sky e WorldSBK annunciano un nuovo accordo: il Superbike FIM Motul World Championship resta nella Casa dello Sport anche i prossimi 2 anni. Sky ha infatti acquisito i diritti di trasmissione per le classi WorldSBK, WorldSPB e WorldSSP fino alla stagione 2027 compresa, con tutte le gare visibili in esclusiva su Sky e NOW, oltre che in chiaro su TV8. Inoltre, nel nuovo biennio, in diretta sui canali Sky Sport, anche il campionato femminile.

