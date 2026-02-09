Amministrative Dario Rollo ufficializza la candidatura | Sono al servizio di Cascina

Dario Rollo ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Cascina per le prossime elezioni amministrative. In un discorso diretto, Rollo ha dichiarato di essere al servizio della comunità e di voler lavorare per migliorare il paese. La sua candidatura apre una nuova fase in vista delle votazioni di quest’anno.

Cascina (PI), 9 febbraio 2026 – Dario Rollo annuncia la propria candidatura a sindaco del Comune di Cascina per le elezioni amministrative del 2026. Una scelta maturata dopo un percorso di ascolto e confronto con la comunità, con l'obiettivo di portare competenza, metodo e concretezza al servizio dei cittadini. Negli ultimi dieci anni, Rollo ha ricoperto ruoli di responsabilità nel Comune di Cascina: assessore con deleghe strategiche al bilancio, patrimonio, società partecipate e fiscalità, quindi vicesindaco e sindaco reggente dal 2016 al 2020. Dal 2020 a oggi ha continuato il proprio impegno come consigliere comunale, seguendo con continuità i principali dossier amministrativi.

