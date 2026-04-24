Casalduni la voce dei giovani | ecco il nuovo Sindaco Junior

A Casalduni è stato eletto un nuovo Sindaco Junior durante la seduta del 20 aprile. La scelta di coinvolgere i giovani nelle cariche amministrative mira a incoraggiare la partecipazione studentesca e affrontare il calo demografico nel paese. Elia Romano ha ottenuto il ruolo, segnando un passo importante nel coinvolgimento della comunità giovanile nel processo decisionale locale. La nomina si inserisce in un progetto volto a rafforzare il legame tra amministrazione e studenti.

? Cosa sapere Elia Romano eletto Sindaco Junior a Casalduni durante la seduta del 20 aprile.. L'amministrazione punta sulla partecipazione studentesca per contrastare il calo demografico nel territorio.. Lunedì 20 aprile, nel tardo pomeriggio, l’aula del Consiglio comunale di Casalduni ha accolto la notizia dell’elezione di Elia Romano come nuovo Sindaco Junior del territorio. Il clima che si è respirato tra le mura del palazzo comunale era lontano dalle solite discussioni burocratiche; c’era un senso di partecipazione reale, quasi come se ogni cittadino avesse sentito il peso e la bellezza di quel momento. Con nove consiglieri presenti su undici, l’appello nominale ha dato il via a una seduta che non riguardava solo i numeri, ma il futuro delle nuove generazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casalduni, la voce dei giovani: ecco il nuovo Sindaco Junior Notizie correlate Massimo Selis: “Con E se ora, lontano – un’altra voce esiste volevamo restituire spazio alla voce dei giovani”C’è un’idea molto precisa dietro il documentario “E se ora, lontano – un’altra voce esiste”: ascoltare davvero i giovani e restituire complessità a... “La Voce della Memoria", l'omaggio dei giovani talenti a Virginia MustoSi è svolta mercoledì 4 febbraio 2026, nel Salone Convegni della Caritas di Aversa, la IX edizione de “La Voce della Memoria – Virginia Musto.