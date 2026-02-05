La Voce della Memoria l' omaggio dei giovani talenti a Virginia Musto

Mercoledì 4 febbraio 2026, nel Salone Convegni della Caritas di Aversa, si è tenuta la IX edizione de “La Voce della Memoria”. I giovani talenti hanno reso omaggio a Virginia Musto con un evento ricco di emozioni e ricordi, portando sul palco storie e musica in ricordo della figura che ha segnato la loro comunità. La serata ha coinvolto il pubblico presente, tra applausi e momenti di riflessione.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.