La Voce della Memoria l' omaggio dei giovani talenti a Virginia Musto
Mercoledì 4 febbraio 2026, nel Salone Convegni della Caritas di Aversa, si è tenuta la IX edizione de “La Voce della Memoria”. I giovani talenti hanno reso omaggio a Virginia Musto con un evento ricco di emozioni e ricordi, portando sul palco storie e musica in ricordo della figura che ha segnato la loro comunità. La serata ha coinvolto il pubblico presente, tra applausi e momenti di riflessione.
Si è svolta mercoledì 4 febbraio 2026, nel Salone Convegni della Caritas di Aversa, la IX edizione de “La Voce della Memoria – Virginia Musto. Musica e Parole”, promossa dall’Associazione Virginia Vita.L’iniziativa ha rappresentato un momento intenso e profondamente partecipato di memoria.🔗 Leggi su Casertanews.it
