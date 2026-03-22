A San Giovanni Bianco, in Valle Brembana, si tiene la festa della Sacra Spina, con una processione che coinvolge l’antica reliquia conservata nella chiesa parrocchiale dal 1495. La reliquia è ritenuta appartenere alla corona di spine di Gesù e viene venerata dai fedeli durante questa tradizione annuale. La cerimonia vede la partecipazione di molte persone della comunità locale.

Si rinnova anche quest’anno a San Giovanni Bianco, in Valle Brembana, la festa della Sacra Spina, la reliquia conservata e venerata nella chiesa parrocchiale dal lontano 1495, che la tradizione vuole sia appartenuta alla corona di spine di Gesù. Si tratta di una manifestazione che rappresenta il segno di una profonda devozione popolare che dura da secoli e che vede coinvolta, oltre alla popolazione di San Giovanni Bianco, tutta la Valle Brembana. Dopo gli appuntamenti dei giorni scorsi, oggi domenica 22 marzo (alle 15,30) è in programma l’evento clou, la processione con la reliquia per le vie del paese, cui seguirà la messa solenne celebrata quest’anno dal vescovo di Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Festa della spina. In processione l’antica reliquia

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