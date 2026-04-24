Casa Riformista sta pianificando di istituire un coordinamento a livello cittadino a Baronissi, con l’obiettivo di chiarire l’organizzazione territoriale nel settore della Valle dell’Irno. La decisione arriva in un momento di consolidamento del percorso politico già avviato sui territori, per rafforzare la presenza e il coinvolgimento locale. L’attenzione si concentra sulla definizione di una struttura più coordinata e visibile nel contesto urbano e nei dintorni.

Tempo di lettura: 2 minuti Fare chiarezza sull’organizzazione territoriale di Casa Riformista nell’area della Valle dell’Irno e rilanciare il percorso politico avviato sui territori. È questo il senso della nota diffusa da Anna Rosa Sessa, coordinatrice provinciale del movimento, anche alla luce di recenti notizie che hanno alimentato polemiche ritenute sterili e prive di fondamento. “Casa Riformista – dichiara la Sessa – è impegnata nella costituzione di coordinamenti locali in ciascun comune, organismi che avranno il compito di interloquire con le amministrazioni del territorio e mantenere un rapporto costante con cittadini, simpatizzanti e realtà civiche di riferimento”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Casa Riformista guarda a Baronissi: in arrivo il coordinamento cittadino

Notizie correlate

Bus serali sospesi a Lido Azzurro, protesta il Coordinamento cittadinoTarantini Time QuotidianoIl Coordinamento cittadino di Lido Azzurro interviene con una dura nota dopo la decisione di sospendere le corse serali...

Verso le elezioni comunali, si è riunito il coordinamento cittadino di Noi ModeratiNel corso della riunione sono stati affrontati numerosi temi di interesse per il territorio.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Prato, presentata la lista Casa Riformista – Orgoglio per Prato a sostegno di Biffoni; Giovanni Grasso capolista di Casa Riformista: il sostegno di Giani e l’ipotesi Regione; Giani fa decollare Casa Riformista. Grasso capolista e in Regione: Uomo centrale per vincere; Verso il voto, Sciumbata e Palumbo guidano la civica Orgoglio per Prato-Casa Riformista.

Italia Viva – Casa Riformista presenta i suoi candidati alle regionaliArezzo, 9 ottobre 2025 – Italia Viva – Casa Riformista presenta i suoi candidati alle regionali: Equilibrio, concretezza e ascolto per una Toscana che guarda al futuro Nel corso di un incontro ... lanazione.it

Cosa si dice in TV, Renzi: Con Casa Riformista farò di tutto per mandare a casa la Meloni. Bertinotti: Astensione? La democrazia è in crisi. Fabio Martini ...Nei talk show italiani si parla della vittoria di Eugenio Giani in Toscana. La premier Meloni? Con Casa riformista farò di tutto perché nel 2027 vada a casa esulta il senatore di Italia Viva, Matteo ... blitzquotidiano.it

'La politica torni a essere credibile. L’ex consigliere di maggioranza Cuzzocrea dopo aver tentato di farsi accogliere a destra adesso prova a trovare rifugio in Casa Riformista”, l'affondo dei dem - facebook.com facebook