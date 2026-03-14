Bus serali sospesi a Lido Azzurro protesta il Coordinamento cittadino

Il Coordinamento cittadino di Lido Azzurro ha rilasciato una nota ufficiale dopo che le corse serali degli autobus sono state sospese. La decisione arriva in seguito all'aggressione a un autobus del trasporto pubblico avvenuta nei giorni scorsi. La sospensione riguarda le corse serali e interessa direttamente i residenti del quartiere. La misura è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle operazioni di ripristino.

Tarantini Time Quotidiano Il Coordinamento cittadino di Lido Azzurro interviene con una dura nota dopo la decisione di sospendere le corse serali degli autobus verso il quartiere, adottata a seguito dell’aggressione ai danni di un mezzo del trasporto pubblico avvenuta nei giorni scorsi. Secondo il Coordinamento, la scelta di interrompere il servizio nelle ore serali rappresenta una misura che penalizza un’intera comunità già alle prese con una cronica carenza di servizi. “Un quartiere senza servizi non può perdere anche l’autobus”. Il Coordinamento cittadino esprime quindi una ferma condanna per la decisione assunta e sottolinea come gli episodi di microcriminalità debbano essere affrontati senza scaricare le conseguenze sui residenti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Bus serali sospesi a Lido Azzurro, protesta il Coordinamento cittadino Articoli correlati Sassaiola contro autobus, sospese le corse serali della linea 15 per Lido AzzurroTarantini Time QuotidianoDopo l’ennesimo episodio di violenza ai danni di un autobus della linea 15 nel quartiere Lido Azzurro, Kyma Mobilità ha... Lido Azzurro: bus colpito, corse notturne sospeseIl servizio di trasporto pubblico nel quartiere Lido Azzurro subisce una battuta d’arresto nelle ore serali a seguito di un episodio di violenza... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lido Azzurro Temi più discussi: Taranto si arrende ai delinquenti: bus presi a sassate, sospese le corse serali per Lido Azzurro; Autobus preso a sassate, Kyma Mobilità riduce le corse serali per Lido Azzurro; A Taranto sassaiola contro un bus, Kyma mobilità sospende la linea 15 per Lido Azzurro dalle 19 in poi; Sassaiola contro autobus, sospese le corse serali della linea 15 per Lido Azzurro. Bus colpiti da sassaiola a Taranto, società partecipata dispone stop seraleUna decisione drastica ma necessaria, dettata da imprescindibili motivi di sicurezza pubblica. Così Giorgia Gira, la presidente di Kyma Mobilità, la società partecipata per il trasporto urbano di ... trmtv.it Taranto, sospesa la linea 15 dei bus dopo il lancio di pietre. Decisione drastica ma necessariaLa decisione di Kyma mobilità. Il bus era stato colpito da un lancio di pietre che avevano sfondato la vetrata, rischiando di colpire il conducente. Non il primo caso in città ... msn.com “430 milioni per la rete idrica, ma Lido Azzurro resta senza acqua” Il Coordinamento cittadino del quartiere chiede risposte ad Acquedotto Pugliese e Comune di Taranto - facebook.com facebook Taranto, dopo la sassaiola contro un bus Kyma mobilità sospende la linea 15 per Lido Azzurro dalle 19 in poi x.com