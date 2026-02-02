Verso le elezioni comunali si è riunito il coordinamento cittadino di Noi Moderati

Nei giorni scorsi, il coordinamento cittadino di Noi Moderati si è riunito a pochi mesi dalle prossime elezioni comunali. Luciano Politi, delegato comunale, ha convocato l’incontro per discutere le strategie e le iniziative del movimento in vista delle votazioni. La riunione si è svolta in modo pratico e diretto, senza troppi giri di parole, con l’obiettivo di fare il punto sulla situazione e preparare il lavoro delle prossime settimane.

Nel corso della riunione sono stati affrontati numerosi temi di interesse per il territorio. Il dibattito ha visto il contributo attivo di tutti i partecipanti, che hanno avanzato idee e soluzioni sui temi trattati Nei giorni scorsi si è svolto il coordinamento cittadino di Noi Moderati, convocato dal delegato comunale Luciano Politi. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto ampio e partecipato, propedeutico alla stesura del programma elettorale in vista delle elezioni amministrative che si terranno in città nella prossima primavera. "È stato un confronto concreto e ricco di contenuti, dal quale sono emerse proposte e spunti importanti per il futuro della città", ha dichiarato Politi.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Noi Moderati Pantana in pista con Noi Moderati: "In autonomia alle elezioni comunali" Deborah Pantana, candidata di Noi Moderati, annuncia la propria candidatura alle prossime elezioni comunali, sottolineando l’impegno in autonomia con lo slogan Noi Moderati al lavoro per le comunali di Reggio Calabria Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Noi Moderati Argomenti discussi: Capurso verso le elezioni comunali: il sindaco Michele Laricchia si ricandida; Mantova verso le elezioni, quarto candidato sindaco: eQual lancia Bellintani; Calenda alla kermesse di Forza Italia: A Milano per noi è difficile sostenere Majorino; Sfida a Jamil, Marcello (FdI): Io candidato sindaco? Non dico no, ma per il centrodestra ho idee diverse. VERSO LE COMUNALI SAN NICOLA - Marotta fa da collante per il centrosinistra: a Destra Basile e Schiavo sondano il terreno. Le mosse della preside Mazzarella15:56:22 SAN NICOLA LA STRADA. In vista delle prossime elezioni comunali, il panorama politico sannicolese si presenta sempre più complesso e frammentato, con il centrodestra alle prese con ambizioni ... casertafocus.net Elezioni comunali a Fondi: giovani in pressing, coalizioni ancora fluideA Fondi il conto alla rovescia verso le elezioni di primavera scorre tra manovre silenziose, ipotesi che si rincorrono e pochissime certezze. Più che ... h24notizie.com Inizia oggi un nuovo percorso di approfondimento verso le elezioni amministrative 2026 dal titolo "La Molfetta che sarà". La redazione ha pensato a un ciclo di interviste che possa... Leggi l'articolo facebook Verso le elezioni, Giani resta il sogno del centro destra. Giorni cruciali per l'accordo campo largo - Donati x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.