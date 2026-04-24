Casa Professa e il barocco svelato | viaggio immersivo nel complesso museale

Sabato 9 maggio, il Complesso museale di Casa Professa apre le sue porte per un percorso guidato che permette di scoprire uno dei principali esempi di architettura barocca gesuitica in Europa. Il sito, noto per la sua raffinata decorazione e il valore simbolico nelle sue strutture, viene presentato ai visitatori attraverso un itinerario che svela dettagli e particolari dell'edificio. L'iniziativa è promossa dall'associazione Tacus.

Palermo custodisce un tesoro dove l'arte non è solo decorazione, ma un linguaggio dell'anima. Sabato 9 maggio Tacus propone un percorso guidato alla scoperta del Complesso museale di Casa Professa, straordinario esempio del barocco gesuitico europeo e raffinata architettura simbolica in cui.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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