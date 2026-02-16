Un' offerta imperdibile per un viaggio immersivo nel mondo di Monet

Way, un’Impresa Culturale Creativa (ICC), ha lanciato un’esperienza immersiva dedicata a Monet, sfruttando tecnologie come la VR e la XR per rendere più coinvolgente la visita a una mostra recentemente aperta a Milano. La scelta di usare queste tecnologie nasce dalla volontà di offrire un modo nuovo per scoprire le opere dell’artista, portando i visitatori a camminare tra le sue tele più famose.

WAY è un’Impresa Culturale Creativa (ICC) attiva dal 2019 nella progettazione e produzione di contenuti culturali innovativi attraverso tecnologie immersive come la Realtà Virtuale (VR) e la Realtà Mista (XR). La loro attività si concentra sulla creazione di esperienze culturali dal forte impatto narrativo, caratterizzate da una qualità cinematografica e da uno storytelling immersivo ed emozionale. Inside Monet è la prima mostra immersiva en plein air in esposizione a Milano, presso la suggestiva cornice del Parco Sempione. L’esperienza combina arte, natura e tecnologia, permettendo di entrare nei capolavori di Claude Monet grazie a visori VR a 360°.🔗 Leggi su Milanotoday.it

