Un' offerta imperdibile per il viaggio immersivo nel mondo di Monet
WAY, un’impresa culturale creata nel 2019, propone un viaggio immersivo nel mondo di Monet per coinvolgere il pubblico con esperienze innovative. L’azienda utilizza tecnologie come la Realtà Virtuale e la Realtà Mista per portare gli utenti direttamente nelle opere dell’artista, offrendo un modo nuovo di scoprire l’arte impressionista. La proposta include visite virtuali che permettono di esplorare i dipinti e i luoghi legati a Monet, rendendo più accessibile il patrimonio artistico.
WAY è un’Impresa Culturale Creativa (ICC) attiva dal 2019 nella progettazione e produzione di contenuti culturali innovativi attraverso tecnologie immersive come la Realtà Virtuale (VR) e la Realtà Mista (XR). La loro attività si concentra sulla creazione di esperienze culturali dal forte impatto narrativo, caratterizzate da una qualità cinematografica e da uno storytelling immersivo ed emozionale. Inside Monet è la prima mostra immersiva en plein air in esposizione a Milano, presso la suggestiva cornice del Parco Sempione. L’esperienza combina arte, natura e tecnologia, permettendo di entrare nei capolavori di Claude Monet grazie a visori VR a 360°.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Claude Monet come non l’avete mai visto: a Milano un viaggio immersivo tra luce, ninfee e rivoluzione impressionista
Escape Game Immersivo: viaggio nel mondo di Cyrano de Bergerac
Gli appassionati di giochi di fuga e letteratura hanno un nuovo appuntamento da segnare in agenda.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Amazon, a meno di 100€ il monitor Full HD da 27’’: offerta imperdibile; Torna l'offerta imperdibile su iPad: il modello con chip A16 scende sotto i 350 euro; Tutta la Serie A Enilive su DAZN, costi e come abbonarsi; 55 pollici, 4K e Google TV a 279€: offerta imperdibile su Amazon.
Sconto di 200€ per iPhone 16e: l'offertona che precede il lancio del successoreA poche settimane dal lancio di iPhone 17e, nuova offerta imperdibile per iPhone 16e, che diventa un vero best buy: 200€ di sconto su eBay. telefonino.net
Resident Evil Requiem è già in offerta se lo compri ora: promozione imperdibileSconto speciale attiva in questo momento su uno dei giochi più attesi del mese: Resident Evil Requiem è in offerta. videogiochi.com
ASTA IN SCADENZA 2 MONETE DA 1 LIRA ARGENTO OFFERTA ATTUALE 33€ - facebook.com facebook