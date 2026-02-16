Un' offerta imperdibile per il viaggio immersivo nel mondo di Monet

WAY, un’impresa culturale creata nel 2019, propone un viaggio immersivo nel mondo di Monet per coinvolgere il pubblico con esperienze innovative. L’azienda utilizza tecnologie come la Realtà Virtuale e la Realtà Mista per portare gli utenti direttamente nelle opere dell’artista, offrendo un modo nuovo di scoprire l’arte impressionista. La proposta include visite virtuali che permettono di esplorare i dipinti e i luoghi legati a Monet, rendendo più accessibile il patrimonio artistico.

Inside Monet è la prima mostra immersiva en plein air in esposizione a Milano, presso la suggestiva cornice del Parco Sempione. L'esperienza combina arte, natura e tecnologia, permettendo di entrare nei capolavori di Claude Monet grazie a visori VR a 360°.🔗 Leggi su Milanotoday.it

