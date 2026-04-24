CASA HOWARD La7 Cinema ore 18.35. Con Anthony Hopkins, Emma Thompson e Helena Bonham Carter. Regia di James Ivory. Produzione Gran Bretagna 1992. Durata: 2 ore e 22 minuti LA TRAMA Due sorelle londinesi entrano in contatto con una ricca famiglia. La maggiore ne sposerà il capo rimasto del frattempo vedovo. La minore è invece sbalestrata da una storia d'amore finita in tragedia. PERCHÈ VEDERLO Perché Ivory riducendo per la terza volta un romanzo di Edward M. Forster ci dà ancora un mirabile racconto di buone maniere. E un lucido, disincantato affresco sui contrasti di classe al giro di boa del Novecento.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Casa Howard", un mirabile racconto di buone maniere

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