Firenze Elisa Motterle presenta il libro Il tao delle buone maniere

Venerdì 27 marzo, ore 18.30 presso La Ménagère, Via de' Ginori 8r, FirenzeELISA MOTTERLEpresentaIL TAO DELLE BUONE MANIEREEinaudiL’autrice dialoga con Ginevra Barbetti, giornalistaLe buone maniere non sono affatto un elenco sterile di norme che ci ingabbiano, bensì uno strumento sofisticato e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Elisa Motterle

Firenze, arriva Elisa in concertoFirenze, 18 novembre 2025 – Una data sold out da settimane e un nuovo appuntamento con il pubblico fiorentino in primavera. È un grande abbraccio quello che il pubblico toscano riserva a Elisa, in ... lanazione.it

Elisa Motterle, la guru del galateo e i consigli per vivere felici e in armonia: «L’ordine è sovversivo»L’ordine è buono, il disordine è cattivo. Un mantra che dall’infanzia in poi scandisce tutta la vita. E per arginare il caos, da sempre, scendono in campo le buone maniere. Ma l’ordine può diventare ... corrieredelveneto.corriere.it