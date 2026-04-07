Le buone maniere un ricordo ormai sbiadito talvolta rimosso del tutto

Da ieri, per i fedeli cattolici, è iniziata la settimana “in albis”, un periodo che prende il nome dal termine latino che significa “in bianco” o “luminoso”. Questa tradizione si contraddistingue per le celebrazioni e i riti che si svolgono in questo specifico arco di giorni, segnando un momento di particolare significato all’interno del calendario liturgico. La settimana rappresenta un tempo di continuità con le festività pasquali e di riflessione spirituale.

Quella iniziata ieri è, per i cattolici, la settimana “in albis”. Espressa in italiano, la qualifica appena accennata vale “in bianco”, cioè luminosa. Allargando il significato, fino a qualche anno fa, si sarebbe potuta azzardare la traduzione ad sententiam di pace, o quanto meno di tranquillità. Quest’ anno, oltre alla violenza in sé e per sè scatenata in diverse parti del mondo, è l’uso più che abbondante di ingiurie e minacce scambiate senza ritegno tra gli USA in persona del Presidente e l’ Iran, più precisamente dal gruppo di Ayatollah che pretende di governare – meglio, saccheggiare – l’Iran. Una tragedia simile gli stessi protagonisti l’avevano messa in scena già nel 1973, con la prima guerra del Golfo, nota anche come Gulfstream. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Temi più discussi: Società civile: quanto sono considerati educati i Paesi europei?; Venezuela: per l’inizio di una nuova civiltà; Qui le persone sono molto gentili e cortesi: è il Paese migliore in cui viaggiare; Dakota Johnson ricorda un provino andato male per un motivo assurdo.

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"La gentilezza non sono le buone maniere, è un modo di affrontare il conflitto in una maniera possibilmente non distruttiva. E' una dote di uomini e donne coraggiosi che accettano la lotta" Gianrico Carofiglio a #CTCF ed il libro "Accendere i fuochi. Manuale di l x.com