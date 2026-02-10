Casa Bianca domani il faccia a faccia Netanyahu-Trump con al centro il dossier sull’Iran Teheran trema e chiede agli Usa di non farsi condizionare

Domani mattina alle 11 si riuniscono alla Casa Bianca Netanyahu e Trump. Il tema principale sarà il dossier sull’Iran. Teheran si preoccupa e chiede agli Stati Uniti di non lasciarsi influenzare dalle pressioni. La riunione a porte chiuse promette di essere decisiva per le prossime mosse nella regione.

Si terrà domani alle 11, ora di Washington, l’atteso vertice a porte chiuse tra Benjamin Netanyahu e Donald Trump. Un faccia a faccia che, salvo colpi di scena, non si concluderà con una conferenza stampa, con i contenuti del summit che resteranno segreti, e che promette di pesare come un macigno sugli equilibri mediorientali. Il premier israeliano arriverà alla Casa Bianca con una delegazione ridotta, composta soltanto da pochi uomini fidati, che dimostra come la posta in gioco sia molto alta visto che si discuterà dello scottante dossier iraniano. L’agenda israeliana: negoziare sì, ma a modo nostro.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

