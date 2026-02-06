Fabrizio Corona ha iniziato ufficialmente a usare X, il nuovo social, il 6 febbraio 2026. Da allora, i suoi profili sono stati chiusi e il suo valore sui social è diminuito. Ora si aspetta di capire quanto potrà recuperare con questa nuova piattaforma.

Il 6 febbraio del 2026 sarà ricordato in un futuro dagli storici delle piattaforme social come il giorno in cui Fabrizio Corona, con il nome utente @FMariaCorona, è sbarcato ufficialmente su X. Infatti, da questo pomeriggio, è attivo l’account dell’ex re dei paparazzi, già verificato con spunta blu di ordinanza, che fino a questo momento conta poco più di diecimila follower, per esser precisi il contatore dei follower è a quota 10.092. L’approdo sulla piattaforma di Elon Musk rappresenta per diverse ragioni una scelta quasi obbligata, considerato che dopo la sospensione degli account attivi su Instagram Facebook per i video pubblicati contro Alfonso Signorini e altri protagonisti della galassia Mediaset, Corona si è ritrovato di colpo senza l’artiglieria pesante dell’audience che i suoi account social gli garantivano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Corona, quanto ha perso sui social da quando gli hanno chiuso i profili. E quanto vale lo sbarco su X

Corona e Samira Lui sono tornati sui social dopo giorni di silenzio.

