Pasqua torna il caro-voli | biglietti oltre i 400 euro per tornare al Sud e stangata anche sui treni Ecco quali sono i costi

Con l’arrivo delle festività pasquali, i prezzi dei voli per il Sud superano i 400 euro, mentre anche i biglietti dei treni registrano aumenti significativi. Un monitoraggio ha rilevato che molti passeggeri devono affrontare costi più elevati per i mezzi di trasporto tradizionali, con tariffe che salgono in modo consistente rispetto agli anni precedenti. La situazione interessa diverse compagnie e linee ferroviarie.

Con l’avvicinarsi delle festività pasquali, torna puntuale il caro-voli. Secondo un monitoraggio diffuso da Assoutenti, i prezzi dei biglietti aerei per la settimana di Pasqua risultano già molto elevati, con tariffe che su alcune tratte nazionali superano i 400 euro andata e ritorno, se acquistate in questi giorni. L’associazione ha analizzato le principali rotte da nord a sud, prendendo come riferimento le partenze di venerdì 3 aprile e i rientri di martedì 7 aprile. In diversi casi la spesa minima parte da cifre superiori ai 300 euro. Tra gli esempi segnalati, il collegamento Genova-Catania raggiunge i 418 euro, mentre per la tratta Milano-Crotone si arriva a 343 euro. 🔗 Leggi su Open.online

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