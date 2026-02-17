Bollette | Governo studia intervento Salvini punta al contributo bancario per calmierare i prezzi dell’energia
Il ministro Salvini ha proposto di coinvolgere le banche per calmierare i costi dell’energia, cercando di ridurre le spese mensili di molte famiglie. Il governo sta valutando un intervento che potrebbe favorire finanziamenti agevolati, con l’obiettivo di alleggerire il peso delle bollette, mentre cerca di rispettare le regole europee. Un’idea concreta prevede di offrire prestiti a tasso agevolato per sostenere le utenze domestiche più in difficoltà.
Decreto Bollette: Salvini Punta alle Banche, il Governo Bilancia Interessi e Regole Europee. Il governo italiano è al lavoro per un nuovo decreto volto a contenere l’aumento delle bollette energetiche per famiglie e imprese. La misura, discussa in Consiglio dei Ministri, mira ad alleggerire i costi dell’energia, ma la sua definizione è complessa e vede al centro del dibattito una proposta del vicepremier Matteo Salvini: coinvolgere le banche nel finanziamento del provvedimento, sfruttando i profitti record del settore. La Spinta di Salvini e le Profittabilità Bancarie. Il vicepremier Matteo Salvini ha rilanciato con forza l’idea di un contributo da parte delle banche, sottolineando come gli istituti di credito abbiano registrato utili significativi nel corso del 2025, avvicinandosi ai 30 miliardi di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu
Bollette: Governo pronto un nuovo decreto energia con 2,5-3 mld € per calmierare luce e gas. Focus su bonus e costi.Il governo italiano è al lavoro su un nuovo decreto energia che punta a stanziare tra 2,5 e 3 miliardi di euro.
Bollette: Governo studia bonus 90 euro e interventi sui prezzi all’ingrosso per famiglie e imprese.Il governo sta preparando un bonus di 90 euro per le famiglie e lavora anche su interventi per ridurre i prezzi all’ingrosso dell’energia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
