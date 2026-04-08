Caro carburanti la Sicilia tra le regioni più care | è aumentato di altri 5 centesimi

Negli ultimi giorni, i prezzi dei carburanti in Sicilia sono saliti di altri 5 centesimi al litro, secondo le associazioni di consumatori. La regione si conferma tra le più costose per il gasolio, con aumenti più marcati rispetto ad altre aree del paese. La variazione si aggiunge alle precedenti variazioni di prezzo e riguarda i distributori presenti sul territorio. La situazione attira l’attenzione di chi utilizza regolarmente il carburante.

La Sicilia è una delle regioni in cui l'aumento dei prezzi del gasolio è più consistente: lo affermano le associazioni dei consumatori. Il rialzo giornaliero più alto dei prezzi per il gasolio è nell'Isola, dove un pieno di 50 litri costa 2 euro e 45 centesimi in più di ieri, secondo l'Unione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Caro carburanti, in un giorno balzo di 5 centesimi del diesel: la Sicilia tra le regioni più careLa Sicilia è una delle regioni in cui l'aumento dei prezzi del gasolio è più consistente: lo affermano le associazioni dei consumatori.

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