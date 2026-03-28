Comparto pesca 1 milione e 400mila euro dalla Regione contro il caro-carburante

La Regione ha stanziato un milione e 400mila euro per il comparto della pesca, destinandoli al contrasto degli aumenti dei costi del carburante. Di questi, novecentomila euro sono destinati al miglioramento dell’efficienza energetica della flotta peschereccia, con interventi finalizzati a ottimizzare i consumi e ridurre le spese operative. La misura mira a sostenere le attività del settore in un periodo di crescente pressione economica.

Novecentomila euro per il miglioramento dell’efficienza energetica della flotta peschereccia con conseguente risparmio sui costi di carburante (che rappresentano la prima voce di spesa per gli operatori del comparto) e 500mila euro per favorire l’inserimento nel settore ittico e dell’acquacoltura dei giovani tra i 18 e i 40 anni con l’erogazione di un premio fino a 30mila euro per l’avvio di attività di impresa. Sono le due principali azioni avviate dall’Assessorato alla Pesca e Acquacoltura della Regione Campania per fronteggiare la problematica dell’aumento dei costi del carburante e dell’energia connessa al conflitto bellico e frenare l’emorragia di operatori del settore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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