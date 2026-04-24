Carlos Alcaraz ha annunciato tramite un post sui social che non prenderà parte alle prossime tappe del torneo di Roma e del Roland Garros. La comunicazione è arrivata alle 17.41 e riguarda la sua assenza dagli impegni su terra battuta, con un messaggio che spiega come si trovi in un momento complicato e abbia bisogno di cautela. La decisione interessa direttamente il calendario della stagione tennistica sulla terra.

L’annuncio viene comunicato all’intero mondo del tennis alle ore 17.41, tramite post social: Carlos Alcaraz non giocherà a Roma e soprattutto salterà anche il Roland Garros. È una decisione clamorosa, perché lo spagnolo è il due volte campione uscente di Parigi, segno di quanto sia grave l’infortunio al polso rimediato a Barcellona. “Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e Roland Garros, in attesa di valutare l’evoluzione per decidere quando tornare”, scrive Alcaraz, lasciando intendere quindi come i tempi di recupero non siano ancora certi. Infatti, poi aggiunge: ” È un momento complicato per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Carlos Alcaraz salta Roma e il Roland Garros: “È un momento complicato per me, devo essere cauto”

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