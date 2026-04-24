Carlos Alcaraz salta il Roland Garros | La cosa più prudente da fare Il momento è molto complicato

Carlos Alcaraz ha comunicato tramite i social che non prenderà parte agli Internazionali di Roma e al torneo di Parigi, in quanto si sta riprendendo da un infortunio al braccio. L’atleta ha spiegato che questa decisione è la più prudente in un momento complicato per la sua condizione fisica. La sua assenza rappresenta una delle più rilevanti nel circuito di questi eventi tennistici.

Alcaraz lo ha annunciato con un messaggio condiviso sui social: non partecipa né agli Internazionali di Roma né allo Slam francese a causa dell'infortunio al braccio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Alcaraz: “Non posso compromettere la carriera per fare il Roland Garros. Sinner rimarrà n.1 più a lungo di me”Serata di gala e riflettori puntati su Carlos Alcaraz, che a Madrid, durante i Laureus World Sports Awards, ha ricevuto il premio di miglior atleta... Problemi fisici per Djokovic: “Non ce la faccio”, salta Madrid e pensa al Roland GarrosIl campione serbo ha annunciato ufficialmente la mancata partecipazione al Masters 1000. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Alcaraz, infortunio preoccupa: Potrebbe saltare Internazionali e Roland Garros; Carlos Alcaraz, infortunio e ritiro da Barcellona: come sta lo spagnolo, aggiornamenti sulle sue condizioni · Tennis ATP; Ufficiale, Alcaraz salta il Masters di Madrid. Sinner n°1 almeno fino a Roma; L'annuncio di Alcaraz: il problema al polso è grave, salta il Masters 1000 di Madrid. Mi fa molto male. Sinner giocherà Roma da numero 1. Carlos Alcaraz salta il Roland Garros: La cosa più prudente da fare. Il momento è molto complicatoAlcaraz lo ha annunciato con un messaggio condiviso sui social: non partecipa né agli Internazionali di Roma né allo Slam francese ... fanpage.it Carlos Alcaraz salta il Roland Garros? | Non rischio la carriera: una grande rinuncia che porta riflessioniCarlos Alcaraz salta il Roland Garros? Il vincitore delle ultime due edizioni e grande avversario di Jannik Sinner potrebbe non essere a Parigi. ilsussidiario.net ALCARAZ: FINALMENTE LIBERO. ORA PARLO IO. "Senza Juan Carlos ho imparato che posso avere le mie opinioni, posso prendere le mie decisioni e, soprattutto, posso comunicare ciò di cui ho bisogno in ogni momento. Prima la pressione e il nervo facebook Carlos Alcaraz ha annunciato il ritiro dall'ATP di Barcellona. Infortunatosi ieri al polso durante il match poi vinto con Virtanen, oggi lo spagnolo ha annunciato l'abbandono del torneo Ciò significa che Jannik Sinner resterà n°1 del mondo per almeno altre due x.com