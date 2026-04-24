Carlos Alcaraz salta anche il Roland Garros | Momento complicato I risultati dei test di oggi

Carlos Alcaraz non prenderà parte al prossimo torneo di Roland Garros. La decisione è stata comunicata dopo che i risultati dei test recenti hanno evidenziato un momento complicato per il giocatore spagnolo. Questa assenza si aggiunge ad altri forfait della stagione, lasciando incertezza sulla sua ripresa. La partecipazione al torneo di Francia era prevista, ma ora l’atleta è costretto a saltare l’appuntamento su terra battuta.

Nuovo forfait per Carlos Alcaraz. Il campione spagnolo non sarà al prossimo Roland Garros. In un messaggio diffuso sui suoi profili social, Alcaraz ha annunciato: "Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e Roland Garros, in attesa di valutare l'evoluzione per decidere quando torneremo in campo. È un momento complicato per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti". Il numero due del ranking Atp starà dunque due mesi fuori, anche se in passato ha dovuto fare i conti con uno stop più lungo (out da novembre 2022 a febbraio 2023). Oltre a perdere 3000 punti nel...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Era nell'aria... Carlos Alcaraz salterà sia gli Internazionali d'Italia a Roma sia il Roland-Garros. Torna presto campione #CarlosAlcaraz #infortunisportivi #Spagna #Roma #Parigi - facebook.com facebook

Jannik Sinner commenta così la rinuncia di Carlos Alcaraz a Roma e al Roland Garros "Il tennis ha bisogno di Carlos, c'è uno spirito molto più bello quando lui è ai tornei, e anche per me è così. Vederlo in tabellone è bello, anche se so che se lo affrontass x.com