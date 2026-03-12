Liza Minnelli, attrice e cantante, festeggia oggi 80 anni. Nata a Los Angeles nel 1946, è figlia di Judy Garland e del regista Vincente Minnelli. È conosciuta come una delle voci più rappresentative del musical americano e una figura di spicco di Broadway e del cinema. La sua carriera si è sviluppata nel corso di diversi decenni, lasciando un’impronta significativa nel panorama artistico.

L’attrice e cantante Liza Minnelli compie oggi 80 anni: figlia della leggenda Judy Garland e del regista Vincente Minnelli, nata a Los Angeles nel 1946, è diventata una delle voci simbolo di New York e del musical americano. La consacrazione arrivò al cinema con “Cabaret” di Bob Fosse, che le valse l’Oscar come migliore attrice, mentre tra i titoli più celebri resta anche “New York, New York” di Martin Scorsese. Nel corso di oltre sette decenni di carriera ha spaziato tra teatro, cinema e musica, conquistando il pubblico di Broadway e dei grandi palcoscenici internazionali. Ha inciso numerosi album e collezionato riconoscimenti prestigiosi, tra cui un Emmy, due Grammy e tre Tony Awards. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Compie 80 anni Liza Minnelli, icona di cinema e Broadway

Articoli correlati

Liza Minnelli compie 80 anni: la pesante eredità di Judy Garland, i divorzi, le dipendenze: “se cado, torno a combattere”Dagli Oscar di Cabaret alle dipendenze, dai matrimoni finiti ai problemi di salute: l’icona dello spettacolo racconta la sua storia di cadute e...

Liza Minnelli compie 80 anni: gli amori tormentati, le dipendenze e la vita incredibile della figlia di Judy GarlandDopo il divorzio dei genitori, quando aveva appena sei anni, si ritrovò a scorrazzare nei corridoi degli hotel più lussuosi del mondo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Liza Minnelli

Temi più discussi: Buon compleanno Liza Minnelli, la voce di New York compie 80 anni; Liza Minnelli, compie 80 anni la star che ha definito la moda da party che ci ispira ancora oggi; Da Hollywood al dramma delle dipendenze, l'autobiografia di Liza Minnelli per i suoi 80 anni; Gli 80 anni di Liza Minnelli, l'iconica regina del musical.

Liza Minnelli compie 80 anni: gli amori tormentati, le dipendenze e la vita incredibile della figlia di Judy GarlandL’icona di Hollywood soffia su 80 candeline. Festeggiamola con 10 curiosità su vita, amore, dipendenze e genitori leggendari. Dal nome «Liza» ispirato a una canzone ai quattro matrimoni fino a Lady Ga ... vanityfair.it

Liza Minnelli, 80 anni tra amori turbolenti e malattie. Genio, eccessi e leggenda di una divaDall’Oscar per Cabaret ai trionfi a Broadway, la vita spettacolare e tormentata dell’icona del musical ... msn.com

Compie 80 anni l'icona glamour #LizaMinnelli, un compleanno celebrato anche dall'uscita della sua recente autobiografia "Kids, wait till you hear this - My Memoir" e dal conferimento a sorpresa il premio alla carriera della Glaad. credits: @officiallizaminnelli - facebook.com facebook

Il 12 marzo del 1946 nasce Liza Minnelli, icona assoluta. #12marzo #lizaminnelli #almanaccomercury x.com