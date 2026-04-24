Carburanti Sicilia tra le regioni più care | prezzi sopra la media nazionale

In Italia, i prezzi di benzina e gasolio continuano a essere elevati, con alcune regioni che registrano costi superiori alla media nazionale. In particolare, in Sicilia i prezzi sono tra i più alti del paese, superando le medie di mercato e rendendo il rifornimento più costoso rispetto ad altre aree. I dati aggiornati mostrano una tendenza di crescita nei costi praticati nelle stazioni di servizio dell’isola.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Benzina e gasolio ai livelli più alti. La Sicilia si conferma tra le aree più costose d’Italia per il rifornimento di carburante. Secondo l’analisi del Codacons sui dati del Mimit aggiornati al 23 aprile 2026, nell’Isola si registrano prezzi medi pari a 1,752 euro al litro per la benzina self e 2,075 euro al litro per il gasolio self. Numeri che collocano la regione al quinto posto tra le più care sia per la benzina sia per il gasolio, evidenziando una situazione particolarmente gravosa per cittadini e imprese. Impatto sull’economia regionale. Il caro carburanti non colpisce solo gli automobilisti, ma ha effetti diffusi su tutto il sistema economico.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Carburanti, Sicilia tra le regioni più care: prezzi sopra la media nazionale Notizie correlate Carburanti, Sicilia tra le regioni più care malgrado il taglio: prezzi ancora sopra i 2 euroABBONATI A DAYITALIANEWS Diesel ancora elevato nonostante il taglio delle accise In Sicilia il costo dei carburanti continua a restare tra i più alti... Carburanti, Campania tra le regioni più care: gasolio sopra i 2 euro al litroI dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy segnalano un aumento generalizzato dei prezzi dei carburanti. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sicilia tra le regioni più care d’Italia per i carburanti: benzina e gasolio ai vertici dei prezzi nazionali; Carburanti, prezzi in discesa: Sicilia tra le regioni con i cali maggiori; La Sicilia ancora tra le Regioni col carburante più caro, i prezzi di benzina e gasolio del 16 aprile; Caro carburante, armatori siciliani verso il blocco dello Stretto di Messina il 1^ maggio. Carburanti, la Sicilia rimane tra le regioni più care d’Italia: l’allarme del CodaconsLa Sicilia si conferma tra le regioni italiane più care per i carburanti. Secondo l’elaborazione del Codacons sui dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiornati al 12 aprile, il ... tp24.it Carburanti. Codacons denuncia: Sicilia tra le più care d’Italia. Benzina a 1,794 e Gasolio a 2,146La Sicilia si conferma tra le regioni più care d'Italia sul fronte dei carburanti. Secondo l'elaborazione del Codacons sui dati ufficiali del Ministero delle ... radiortm.it Leggi l'articolo: ilsole24ore.com/art/tra-settim… #carburanti #gasolio #accise #IlSole24Ore x.com Leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/tra-settimana-scade-taglio-accise-senza-interventi-gasolio-piu-caro-d-europa-AIzCqUfC #carburanti #gasolio #accise #IlSole24Ore - facebook.com facebook