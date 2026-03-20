In Sicilia, i prezzi dei carburanti rimangono tra i più alti in Italia, con il diesel che ancora supera i 2 euro al litro. Nonostante il recente taglio delle accise deciso dal Governo, i costi non si sono ridotti in modo significativo. La regione si conferma tra le aree con le tariffe più elevate per i carburanti, anche dopo le misure adottate.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Diesel ancora elevato nonostante il taglio delle accise. In Sicilia il costo dei carburanti continua a restare tra i più alti a livello nazionale, nonostante il recente intervento del Governo sulle accise. A denunciarlo è il Codacons, sulla base degli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Attualmente il prezzo medio del gasolio si attesta a 2,007 euro al litro, mantenendosi sopra la soglia dei 2 euro. Un dato che colloca l’isola tra le poche regioni italiane con prezzi ancora così elevati, insieme a Campania e Valle d’Aosta. Riduzioni non pienamente applicate. Secondo l’associazione dei consumatori, la situazione appare ancora più critica se si considera che il taglio delle accise avrebbe dovuto determinare una diminuzione ben più significativa dei prezzi alla pompa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Carburanti, Sicilia tra le regioni più care malgrado il taglio: prezzi ancora sopra i 2 euro

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