Carambola tra auto e camion 8 persone coinvolte e 3 feriti | traffico in tilt

Un incidente ha bloccato l’autostrada A35 questa mattina presto, tra Castrezzato e Rovato. Una carambola tra auto e camion ha coinvolto otto persone, tre delle quali sono state ricoverate in ospedale. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine, mentre il traffico ha subito lunghe code in direzione Brescia. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per i rilievi e la rimozione dei mezzi.

Tre persone ricoverate in ospedale e lunghe code in direzione Brescia: è questo il bilancio dell'incidente avvenuto prima dell'alba di oggi, venerdì 30 gennaio, lungo l'autostrada A35, tra lo svincolo di Castrezzato e quello di Rovato, in direzione della città. Per cause ancora al vaglio della polizia stradale di Chiari, quattro auto e un camion si sono scontrati all'altezza del chilometro dieci, nel territorio comunale di Rovato. L'allarme è scattato intorno alle 5.15: sul posto sono intervenute due ambulanze, una di Rovato Soccorso e una dei volontari di Trenzano, oltre a un'automedica. Nello schianto sono rimaste coinvolte otto persone di età compresa tra i 26 e i 57 anni.

